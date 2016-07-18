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رئيس وزراء إثيوبيا يوكد للسيسى حرص بلاده على بناء علاقات قوية وثابتة مع مصر

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رئيس وزراء إثيوبيا يوكد للسيسى حرص بلاده على بناء علاقات قوية وثابتة مع مصر رئيس وزراء إثيوبيا يوكد للسيسى حرص بلاده على بناء علاقات قوية وثابتة مع مصر
أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلاماريام ديسالين، بمواقف القيادة السياسية فى وحرصها على انتهاج سياسات حكيمة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً التزام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر فى شتى المجالات فى ضوء وحدة المصير وحاجة البلدين إلى العمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة.

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال اللقاء الذى جمع الرئيس عبد الفتاح به اليوم، الاثنين، على هامش اجتماعات القمة الأفريقية بـ كيجالى، قبل مغادرة الرئيس رواندا، على ما تتميز به العلاقات المصرية الإثيوبية من تميز وخصوصية، مشيراً إلى حرص بلاده على بناء علاقات قوية وثابتة مع مصر بما يحقق مصلحة الشعبين.


>- سفير إثيوبيا بالقاهرة: مصر تستضيف قمة سادسة بين زعيمى البلدين


>- السيسى يعود إلى القاهرة بعد مشاركته فى القمة الأفريقية.. وزعماء القارة السمراء يؤكدون تصميمهم على تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة.. ويوافقون على الطلب المصرى بدعم مشيرة خطاب لرئاسة "اليونسكو"

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مصر 365

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