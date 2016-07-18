رئيس وزراء إثيوبيا يوكد للسيسى حرص بلاده على بناء علاقات قوية وثابتة مع مصر

أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلاماريام ديسالين، بمواقف القيادة السياسية فى مصر وحرصها على انتهاج سياسات حكيمة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً التزام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر فى شتى المجالات فى ضوء وحدة المصير وحاجة البلدين إلى العمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة.

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال اللقاء الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي به اليوم، الاثنين، على هامش اجتماعات القمة الأفريقية بـ كيجالى، قبل مغادرة الرئيس رواندا، على ما تتميز به العلاقات المصرية الإثيوبية من تميز وخصوصية، مشيراً إلى حرص بلاده على بناء علاقات قوية وثابتة مع مصر بما يحقق مصلحة الشعبين.

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