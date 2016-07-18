لافروف: مستعدون للعمل مع الناتو لضمان الأمن في أوروبا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين، أن موسكو مستعدة دائما لحماية أمنها وذلك في أعقاب التوسع الإضافي لحلف شمال الأطلنطي “ناتو” وتنامي أنشطته بالقرب من الحدود الروسية.
ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية عن لافروف قوله “إن أي شيء مرتبط بتغذية الأنشطة الإرهابية هو تهديد مشترك وإن تنامي أنشطة الحلف وتعاظم البنى التحتية العسكرية على حدودنا لا يضيف إلى التفاعل في الكفاح ضد الإرهاب وهذا ما أكدنا عليه في مجلس روسيا-الناتو”.
وأضاف لافروف “أريد أن أشدد على أن روسيا ستكون دائما قادرة على حماية مصالحها وضمان أمن مواطنيها “.
واستطرد الوزير يقول إن موسكو مستعدة للعمل مع الناتو لضمان الأمن في أوروبا والتعامل مع مشكلة الإرهاب.
وأضاف لافروف إن روسيا مستعدة لإقامة علاقات مع جميع دول الناتو بناء على مبادئ المساواة والاحترام المشترك والمصلحة المتبادلة.
أ ش أ