لافروف: مستعدون للعمل مع الناتو لضمان الأمن في أوروبا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين، أن موسكو ‏مستعدة دائما لحماية أمنها وذلك في أعقاب التوسع الإضافي لحلف شمال الأطلنطي “ناتو” وتنامي أنشطته بالقرب من ‏الحدود الروسية.

‏ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية عن لافروف قوله “إن أي شيء مرتبط بتغذية ‏الأنشطة الإرهابية هو تهديد مشترك وإن تنامي أنشطة الحلف وتعاظم البنى التحتية العسكرية على حدودنا لا ‏يضيف إلى التفاعل في الكفاح ضد الإرهاب وهذا ما أكدنا عليه في مجلس روسيا-الناتو”.‏

وأضاف لافروف “أريد أن أشدد على أن روسيا ستكون دائما قادرة على حماية مصالحها وضمان أمن ‏مواطنيها “.

‏ واستطرد الوزير يقول إن موسكو مستعدة للعمل مع الناتو لضمان الأمن في أوروبا والتعامل مع مشكلة ‏الإرهاب. ‏

‏ وأضاف لافروف إن روسيا مستعدة لإقامة علاقات مع جميع دول الناتو بناء على مبادئ المساواة ‏والاحترام المشترك والمصلحة المتبادلة.

أ ش أ