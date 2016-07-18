أخبار عاجلة

المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

انخفاض فى الأسهم التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة

Google+ Print
انخفاض فى الأسهم التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة انخفاض فى الأسهم التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة

صورة أرشيفية

افتتح تداول الأسهم في بورصة إسطنبول على انخفاض بلغ 2.5 في المئة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد مساء الجمعة.

واستعادت الليرة التركية، التي هوت في البداية بواقع 5 في المئة، تدريجيا ما فقدته وارتفعت بواقع 3 في المئة حتى يوم الإثنين.

وشرعت في تبديد المخاوف، وقالت إنها استشارت البنك المركزي ووزارة المالية واتخذت “جميع الإجراءات الضرورية”.

وقال البنك المركزي إنه سيوفر للبنوك سيولة غير محدودة.

وجرى تداول الليرة عند 2,9274 نقطة مقابل الدولار في إسطنبول، الإثنين، لتنهي الأسبوع عند 3,0157 لكل دولار بارتفاع 2 في المئة مقابل أدنى مستوى لها في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وعلى الرغم من التوقعات بتعرض التداول في إسطنبول لاضطرابات عند فتح التداول لأول مرة منذ محاولة الانقلاب، بدا المستثمرون مطمئنين بسبب المساعي التي اتخذتها السلطات نهاية الأسبوع لتخفيف حدة التوتر.

وفي الجمعة الماضية، ارتفع مؤشر “100 ناشونال إسطنبول” بنحو 15 في المئة منذ بداية العام.

ومع ذلك، ثمة مخاوف من أن تضر الأحداث بقطاع السياحة في البلاد، التي تشكل جزءا مهما من اقتصادها.

ففي مايو/ آيار الماضي، انخفض عدد السائحين بواقع 35 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان