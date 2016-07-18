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القضاء التركي يقرر حبس أكثر من 300 مشتبهًا به بالضلوع في محاولة الانقلاب

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القضاء التركي يقرر حبس أكثر من 300 مشتبهًا به بالضلوع في محاولة الانقلاب القضاء التركي يقرر حبس أكثر من 300 مشتبهًا به بالضلوع في محاولة الانقلاب

أرشيفية

قرر القضاء التركي حبس 386 شخصًا لمدد متفاوتة، بينهم قضاة، ونواب عامون، وعسكريون، وشرطة، وموظفون حكوميون، من بين أكثر من 8 آلاف موقوف بعموم تركيا على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وبحسب وكالة الأناضول التركية فقد قالت مصادر أمنية، اليوم الاثنين، فقد بلغ عدد القضاة والمدعين العامين الموقوفين، والعسكرين، والشرطة، والموظفين الحكوميين في إطار التحقيقات الجارية بالعملية الانقلابية الفاشلة، 8 آلاف، و314، تم حبس 386 منهم، وإطلاق سراح مشروط لـ65، في حين أخلي سبيل 12موقوفًا.

وأوضحت المصادر أن عدد القضاة والمدعين العامين الموقوفين بلغ ألفًا و363 شخصًا، اعتقل منهم 200 ، وأطلق سراح 54 منهم بشكل مشروط، في حين أخلي سبيل 4 آخرين، فيما لاتزال التحقيقات جارية بحق ألف 105.

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