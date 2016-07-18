بالصور..توقيع اتفاقية بمجال البحث العلمي بين جامعتى خايين الأسبانية وأسوان‎

وقعت جامعة «خايين» الأسبانية وجامعة أسوان، اتفاقية دولية للتبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، علي أن يبدأ التبادل مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2016/2017.

وقام بتوقيع الاتفاقية الدكتور “خوان جوميث أورتيغا” رئيس جامعة «خايين»، و الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، وأكد رئيس جامعة «خايين» علي أنه في إطار العلاقة الجيدة بين الجامعتين نعمل علي التبادل الجاد والموسع في مختلف أوجه التعاون العلمية والثقافية، ومن المتوقع أن تحصل مصر علي مساعدات من مشروع «Erasmus»، من دول الاتحاد الأوربي.

​ وأوضح “أورتيغا”، أن جامعة خايين لديها أكثر من 800 إتفاقية دولية بمختلف جامعات العالم، وأشار الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر نائب رئيس الجامعة، أن جامعة أسوان تحرص منذ إنشائها منذ أربعة سنوات، علي إبرام الاتفاقيات الدولية وخاصة في مجال البحث العلمي والتبادل الطلابي، وأن الجامعة تسعي إلي المزيد من الاتفاقيات مع العديد من الجامعات الأوربية، بما يعود علي الطلاب والجامعة والباحثين بالفائدة، ويؤدى إلى رفع معدل درجات الماجستير والدكتوراه بالجامعة.