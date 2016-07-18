أردوغان يتراجع بعد رفض أوروبا: قرار إعادة عقوبة الإعدام يجب أن يقره البرلمان

أفادت فضائية سكاى نيوز الإخبارية ، فى نبأ عاجل منذ قليل، عن تراجع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عن الأإسراع بتطبيق عقوبة الإعدام، حيث قال: إن أى قرار بشأن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام يجب أن يقره البرلمان.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، إنه قد لا يكون هناك تأخير في إقرار عقوبة الإعدام التي ألغتها تركيا عام 2004. فيما رفض عدد من الدول الغربية، حيث قال وزير الخارجية النمساوي، سيباستيان كورتس، في مقابلة نشرت اليوم الاثنين قبل اجتماع مع نظرائه الأوروبيين، إن إقرار عقوبة الإعدام في تركيا من جديد ردا على محاولة الانقلاب سيكون غير مقبول على الإطلاق.

ومن جهة قال، المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين إنه لا يمكن لأى دولة تطبق عقوبة الإعدام أن تكون عضوا فى الاتحاد الأوروبى وذلك بعدما قال الرئيس التركى رجب طيب إردوغان مطلع الأسبوع إنه قد لا يكون هناك تأخير فى تطبيق عقوبة الإعدام فى البلاد.

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