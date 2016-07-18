سفير إثيوبيا بالقاهرة: مصر تستضيف قمة سادسة بين زعيمى البلدين

كشف السفير محمود درير سفير إثيوبيا بالقاهرة، عن عقد قمة إثيوبية مصرية بالقاهرة خلال أشهر قليلة، وأن هذه القمة تعد السادسة بين زعيمى البلدين.

وأضاف السفير الإثيوبى بالقاهرة فى تصريحات لقناة النهار، أن هناك تواصلا بين إثيوبيا ومصر منذ العصر الفرعونى، مضيفًا: هناك أيضا تراث دينى بين الكنيسة الأرثوذكسية القبطية ونظيرتها الإثيوبية، كما أن هناك التراث الإسلامى الذى يربط شعوب المنطقة، حيث استضافت إثيوبيا المهاجرين الأوائل فى عهد النبى محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشار درير إلى أن العلاقات بين البلدين أعرق من أن تهزها رياح فى مرحلة ما، مؤكدًا أن العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأديس أبابا تمتد لأكثر من 90 عامًا.

سفير إثيوبيا بالقاهرة: اعتدنا على "شيطنتنا" من صحف مصرية.. ولا نرد

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