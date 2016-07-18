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5 حيل ليتناول رضيعك الخضروات بسهولة

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5 حيل ليتناول رضيعك الخضروات بسهولة 5 حيل ليتناول رضيعك الخضروات بسهولة

5 حيل ليتناول رضيعك الخضروات بسهولة

هل يرفض طفلك الرضيع تناول الخضروات؟ غالبًا ما يميل الأطفال في بداية مرحلة الطعام إلى الأطعمة المحلاة أو المحتوية على السكريات، مثل: الفواكه والعصير والبسكويت، لذلك يصبح تناولهم للخضروات تحديًا صعبًا لكل أم، حيث تظل تُجرّب طهيها بطرق مختلفة، لكي تنال إعجاب الصغير وتفتح شهيته.

إليكِ 5 حيل مُجرّبة ليتناول رضيعك الخضروات بسهولة:

1- امزجي الخضروات مع الفواكه، مثلًا أضيفي التفاح أو البطاطا إلى شوربة الخضروات البيوريه، لإعطائها مذاق حلو.

2- امزجي الخضروات مع عصير البرتقال أو بعض نقاط الليمون، أحيانًا المذاق اللاذع لليمون والبرتقال يحفزهم على تناول الخضروات.

3- قدميها لطفلك بأشكال مختلفة، على سبيل المثال، اخبزيها في الفرن بأشكال النجوم والدوائر، وقدميها في طبق مزين بالخيار والخس مثلًا لتحفيزه.

4- اهرسي قطعة بسكويت وانثريها على طبق الخضروات كحيلة ليتناول طفلك الطعام.

5- وأخيرًا، يمكنكِ مزجها مع الأرز أو شوربة لسان العصفور أو الدجاج دون أن يراها طفلك وتقديمها في طبقه المفضل وتركه يتناول الطعام بمفرده وأنتِ تطعميه، قليل من الفوضى لا يضر.

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