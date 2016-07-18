بالصور..محافظ سوهاج يتفقد أعمال النظافة والتطوير بمدينة جرجا‎

قام الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم الأثنين، بجولة ميدانية بمدينة جرجا، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل، والوقوف على حجم ما تم أنجازه من أعمال النظافة والتجميل والتطوير، ضمن مبادرة “حلوة يا بلدى “، والتى أطلقتها مؤسسة الأخبار بالتعاون والتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والشباب والرياضة والبيئة.

وتضمنت الجولة، تفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التجميل والتطوير والنظافة العامة، بمنطقة المشتل بجرجا، حيث يشارك عدد من الشباب والفتيات من أبناء المدينة يقومون بزراعة أكثر من 50 شجرة، ورفع المخلفات والقمامة وطلاء البلدورات والأسوار، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة وكشافات الإضاءة بالميدان.

كما كلف المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا وشرطة المرافق، برفع كافة الاشغالات وإزالة التعديات التى تعوق تنفيذ المبادرة بالمنطقة.

واكد عبد المنعم، على أهمية الدور التى تقوم به الجمعيات الأهلية وجامعة سوهاج والمجتمع المدنى والقوى الشباببة، لتفعيل مبادرة “حلوة يا بلدى” من أجل الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل فى المناطق التى تعانى من التقصير فى هذا المجال.

و أشاد المحافظ، بجهود الشباب والفتيات المتطوعين وجميع المشاركين فى تنفيذ برامج وخطة مبادرة ” حلوة يا بلدى “، وأبدى إعجابه بما تحقق خلال اليومين ضمن المبادرة، والتى أظهرت روح التعاون بين أهالى المناطق المستهدفة، والجهات المشاركه فى تلك الحملة، وذلك بمنطقة حى العمرى ومدينة طهطا ومنطقة المشتل بمدينة جرجا، كما وجه الشكر أيضًا للقائمين على الكنيسة بجرجا، وتعاونهم فى تنفيذ المبادرة والعمل على إنجاحها.