صلاح سليمان: إنبي سجلني في قائمته دون علمي.. وهذا موقفي النهائي

كشف صلاح سليمان المنتقل حديثا إلى سموحة أن إنبي سجل اسمه في قائمة الفريق للموسم الجديد دون علمه بعدما وقع على عقود انضمامه لنادي سموحة.

وأعلن سموحة في وقت سابق التعاقد مع صلاح سليمان في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع إنبي بنهاية الموسم الماضي. ليتقدم النادي البترولي بشكوى ضد اللاعب. (طالع التفاصيل)

وقال صلاح سليمان: "بعدما وقعت على عقود انضمامي لسموحة طلب مني إنبي التوقيع على عقود جديد وبالفعل حدث ذلك".

وأوضح في تصريحات عبر قناة الحياة 2 خلال برنامج الملاعب اليوم "عقب تعاقد سموحة مع المدرب جورفان فييرا رفض التخلي عني، وطلبت من مسؤولي إنبي عقد جلسة مع سموحة لإنهاء الأزمة بين الطرفين من أجل انتقالي لنادي سموحة".

وأضاف "بعد ذلك فوجئت بإنبي يسجل اسمي في قائمته دون علمي، وأصبحت الآن في موقف صعب ومعرض للإيقاف لمدة 6 شهور بسبب التوقيع لناديين".

وأتم"أتمنى أن يصل إنبي وسموحة لحل تلك الأزمة حتى لا أتعرض للإيقاف. وإذا لم تحل الأزمة سأدفع الغرامة المالية وأتعرض للإيقاف 6 شهور ثم انضم لسموحة".