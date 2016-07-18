أشاد عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق بالأهلي كثيرا بقدرات رمضان صبحي، مؤكدًا أنه يتوقع له النجاح الكبير في الاحتراف الأوروبي، ولكن بشرط وحيد.

رمضان صبحي سافر إلى إنجلترا يوم الخميس وخضع للكشف الطبي يوم الجمعة قبل أن يعود للقاهرة مساء السبت. (طالع – لماذا لم يوقع حتى الآن)

وصرح القيعي خلال استضافته بقناة الحياة 2: "بلا مبالغة، أرى أن رمضان صبحي، قد يكون زين الدين زيدان الجديد، فهو يملك القوة الجسدية والمهارة".

وأضاف: "زيدان كان رائعا داخل الملعب وخارجه، إلا أن رمضان صبحي لا بد أن يكون معه شخص يدير موهبته، وليس مجرد وكيل أعمال".

ويؤيد عدلي القيعي احتراف رمضان صبحي بصفوف ستوك سيتي، قائلاً: "من الصعب أن ترفض عرضًا بهذه القيمة وفي بطولة قوية وفريق مميز، هذه الفرص لا تتكرر كثيرًا".

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وواصل "رمضان صبحي من نوعية اللاعبين التي أعادت للذاكرة نجوم الجيل الذهبي محمد بركات ومحمد أبوتريكة، لقد نجح في صناعة الفارق، وترك بصمة كبيرة على الفريق في سن صغيرة".

وتساءل "هل يمكن تعويض رمضان صبحي؟ .. أتمنى ذلك، ومقتنع بشدة برحيله إلى ستوك سيتي، لأنه من غير المعقول حرمانه من هذه الفرصة".

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