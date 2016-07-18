أهمها الشيكولاتة والمكسرات.. 9 أطعمة تحتوى على الدهون المفيدة للقلب والمخ

نشرت صحفية "ديلى ميل " فى تقرير لها عن بعض الدهون غير المشبعة والمفيدة التى تطيل عمرك، من الشيكولاتة الداكنة إلى المكسرات.. ويقدم التقرير 9 أطعمة يمكن أن تساعدك على العيش حياة أطول مفيدة لصحة القلب والمخ.

إذا كان لديك خوف من الدهون، فحان الوقت للحصول عليها من خلال اتباع نظام غذائى يتضمن الدهون الصحية، التى يمكن أن تزيد فرصك فى العيش حياة أطول، ونشرت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن الأشخاص الذين يستهلكون الدهون غير المشبعة يقل لديهم خطر الوفاة المبكرة.

وقال التقرير :توجد الدهون غير المشبعة الأحادية فى الأسماك والزيوت النباتية ، والتى تحتوى على العديد من الفوائد الصحية وأهم هذه الدهون هى:

أولا : الشوكولاته الداكنة..

>الشيكولاته الداكنة يمكن فعلا أن تكون مفيدة إذا تم تناولها بصورة معتدلة ،وهى تحتوى على 11 % من الألياف ، كما تحتوى على الحديد والماغنيسيوم والنحاس والمنجنيز ،كما تحتوى أيضا على مضادات الأكسدة.

وأشار التقرير إلى أن المواد المضادة للأكسدة فى الشيكولاتة الداكنة يمكن أن تخفض ضغط الدم وتحمى من الكولسترول الضار.

وأظهرت الدراسات أيضا أن الأشخاص الذين يتناولون الشيكولاتة الداكنة خمس مرات أو أكثر فى الأسبوع أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب ، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون الشيكولاتة الداكنة.

ثانيا : بذور الكتان..

>وقال التقرير إن كوبا واحدا من بذور الكتان تحتوى على 48 جراما من الدهون ، ولكن الجسم يحتاج إلى من 1-2 ملعقة فقط لجنى فوائدها.

وأوضح التقرير أن بذور الكتان هى مصدر كبير للأحماض وأوميجا 3 ، التى تساعد على تخفيف الالتهاب ويحسن صحة القلب و الدماغ .

وأشار التقرير إلى أن بذور الكتان تساعد على منع بعض أنواع السرطانات ،كما أنها تحتوى على المغذيات النباتية التى لها خصائص مضادة للأكسدة وهرمون الأستروجين .

و أخيرا ، بذور الكتان تحتوى على الكثير من الألياف ، وهذا يعنى أنها تساعدك على الشعور بالامتلاء ،مما يساعدك على تناول القليل من الطعام.

فحاول خلط ملعقة كبيرة إلى طعامك فى الصباح أو وضعه مع الخبز.

ثالثا : زيت فول الصويا..

>زيت فول الصويا يحتوى على مصدر كبير من الأحماض وأوميجا 3 ،كما أنه يحتوى على فيتامين E ، ويمنع تلف الخلايا التى يمكن أن تؤدى إلى أمراض مثل السرطان وأمراض القلب .

وزيت فول الصويا يحسن من صحة القلب والأوعية الدموية وضغط الدم وأمراض القلب ومستوى الكولسترول فى الدم .

رابعا : المكسرات

>اللوز ،و الجوز ، والمكسرات عموما تحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية و الألياف ،وهى مصدر للعديد من البروتينات.

وقال التقرير إن المكسرات تحتوى على فيتامين E،و الماغنيسيوم ،موضحا أن المكسرات يمكن أن تقلل من مخاطر العديد من الأمراض مثل السمنة ،وأمراض القلب وداء السكر من النوع الثانى .

خامسا : بذور شيا أو "المريمية"

> غالبية السعرات الحرارية الموجودة فيها تأتى فى الواقع من الدهون ، المحتوية على المعادن و البروتين ، ومعظم الدهون فى بذور شيا هى صحية للقلب لأنها تحتوى على الأحماض الدهنية وأوميجا 3.>وتشمل الفوائد الصحية خفض ضغط الدم ،والمضادة للالتهابات.

سادسا : زيت بذور اللفت..

>يحتوى زيت بذور اللفت على نصف كمية الدهون الموجودة فى زيت الزيتون ، وهذا يعنى أنها غنية بالدهون غير المشبعة وتحتوى على مزيج صحى من أحماض أوميجا 3، ويمكن أن تساعدك على الحفاظ على مستويات الكولسترول ،وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن لزيت بذور اللفت أن يحل محل الدهون الأخرى مثل الزبد و الجبن.

سابعا : الأفوكادو

>يكتظ الأفوكادو بالدهون الصحية ليس هذا فحسب لكنه أيضا مصدر جيد للبوتاسيوم والماغنسيوم والحديد والزنك وحمض الفوليك والفيتامينات مثل "A، B3، B5، B6، B12، C، E و K"لاحتوائها على نسب عالية نسبيا من الدهون.

كما أنه يحتوى على الأحماض الدهنية الرئيسية فهى جيدة ولاسيما لصحة الجلد والهضم وفقر الدم.

وأظهرت بعض الدراسات أن تناول الأفوكادو بانتظام قد يساعد على خفض مستويات الكولسترول الضارة والحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ثامنا : زيت الزيتون البكر

>زيت الزيتون البكر هو مملكة من الدهون الصحية ،و عنصر أساسى من النظام الغذائى المتوسطى.

وتبين أن له العديد من الفوائد الصحية، وزيت الزيتون يجب أن يتضمنه نظام غذائك لأنه صحى ويحتوى على العديد من الفوائد.

يحتوى زيت الزيتون البكر الممتاز على فيتامينات E و K ، كما يحتوى على مضادات الأكسدة القوية التى يمكن أن تحارب الالتهابات.

وتبين أيضا أنه يعمل على خفض ضغط الدم، وتحسين نسبة الكولسترول وتقليل خطرالإصابة بأمراض القلب.

تاسعا : السمك

>سمك السالمون والماكريل و الرنجة تحتوى على الأحماض الصحية للقلب مثل "أوميجا 3 والبروتينات عالية الجودة و العناصر الغذائية الهامة.

وتظهر الدراسات أن الناس الذين يتناولون الأسماك يكونوا أكثر صحة ، مع انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب ،والاكتئاب ،و الخرف ،والأمراض الشائعة الأخرى لأنه يحتوى على أوميجا 3 وكذلك فيتامين D.

موضوعات متعلقة

- 5 توابل فى منزلك تحسن المزاج وتخفف الألم وتساعد فى حرق الدهون

>