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الرئيس السيسي يصل من رواندا بعد مشاركته فى القمة الإفريقية

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الرئيس السيسي يصل من رواندا بعد مشاركته فى القمة الإفريقية الرئيس السيسي يصل من رواندا بعد مشاركته فى القمة الإفريقية
وصل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح قادمًا من رواندا بعد مشاركته فى القمة الإفريقية العادية فى دورتها الـ27، بالعاصمة الرواندية كيجالى.

واختتمت اليوم الاثنين، القمة الإفريقية العادية فى دورتها الـ27، أعمالها في العاصمة الرواندية كيجالى والتى انطلقت أمس الأحد، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمناقشة العديد من قضايا التعاون بين الدول الإفريقية.

وافتتح القمة الرئيس التشادى إدريس ديبي إيتنو الذى يتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقى بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.

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