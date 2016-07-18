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أحكام بالسجن لـ 5 أشخاص خططوا لمبايعة داعش بكوسوفو

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أحكام بالسجن لـ 5 أشخاص خططوا لمبايعة داعش بكوسوفو أحكام بالسجن لـ 5 أشخاص خططوا لمبايعة داعش بكوسوفو

قوات الأمن بكوسوفو

أصدرت محكمة في كوسوفو أحكامًا بالسجن تتراوح بين 4 أعوام و13 عامًا على 5 أشخاص في تهم تتعلق بالإرهاب، ومنها التخطيط لمبايعة داعش، ونشر تسجيل مصور للمبايعة على الإنترنت.

وبحسب رويترز فقد قال قاض لدى قراءته الحكم في محكمة ببريشتينا: “هدفهم كان قراءة قسم الولاء لمنظمة داعش الإرهابية ونشره على الإنترنت، لإظهار أن للتنظيم وجودًا في كوسوفو”.

وأضاف أن بندقية آلية وأقنعة وقفازات وعلمًا لداعش، عثر عليها لدى اعتقال الشرطة للمتهمين بجوار بحيرة صناعية قرب العاصمة العام الماضي.

وكان يشتبه في بادئ الأمر أن المتهمين لوثوا مياه بحيرة بادوفتش التي تزود نصف “بريشتينا” بمياه الشرب، لكن هذه الاتهامات أسقطت بعدما وجدت السلطات أن المياه نظيفة.

وقالت الشرطة إن 300 من سكان كوسوفو انضموا لتنظيم داعش، وإن أكثر من 50 قتلوا، واعتقل ما يزيد على 100 شخص في كوسوفو أو يخضعون للتحقيقات فيما يتعلق بتجنيد أشخاص لصالح داعش أو للقتال في سوريا والعراق.

وتقول السلطات إنه لم ينضم أحد منذ بداية هذا العام لداعش في سوريا أو العراق.

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