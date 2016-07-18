مسئولو نادى الزمالك يخالفون اللوائح فى أزمة تسليم درع الدورى

خالف مسئولو الزمالك اللوائح فى أزمة تسليم درع الدورى لاتحاد الكرة نظير تسليمه للأهلى الفائز بلقب الدورى هذا الموسم، بعدما تجاهل تسليم الدرع لمسئولى الجبلاية، طبقا لما تنص عليه لوائح اتحاد الكرة.

يرغب مسئولو الزمالك فى احتفاظ بدرع الدورى فى خزينة النادى بدون وجه حق وهو موقف غريب من الإدارة البيضاء، وترفض منحه للأهلى للاحتفاظ به بعد حصد اللقب.

تسبب تجاهل إدارة الزمالك لتسليم الدرع فى تأخر تسليمه للأهلى الحاصل على اللقب، وتفويت الفرصة على الأحمر فى تسلمه الدرع فى لقاء القمة الأخير الذى جمع الفريقين وانتهى بالتعادل السلبي، باعتبار أن الزمالك صاحب الأرض، ورفض احتفال الأهلى فى تلك المباراة.

اتحاد الكرة يقف مكتوفى الأيدى أمام مسئولى الزمالك الذين يخالفون اللوائح ويرفضون تسليمه للجبلاية، حيث بات موقف اتحاد الكرة ضعيفا تجاه افعال مسئولى القلعة البيضاء ولم تتحرك لاتخاذ موقف حاسم تجاه ما أقدم عليه رئيس القلعة البيضاء.

يتمسك الزمالك برغبته فى الاحتفاظ بالدرع بداعى أن اتحاد الكرة ينوى تصميم جديد لدرع الدورى يتم تسليمه للأهلي، علما بأن النسخة القديمة أولى بها أن توضع فى اتحاد الكرة بدون أن تستمر فى الزمالك.