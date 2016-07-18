الرئيس السيسي يغادر رواندا عقب مشاركته بالقمة الإفريقية الـ27

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الرواندية كيجالي مساء اليوم عقب مشاركته في القمة الأفريقية الـ 27 والتي عقدت خلال الفترة من 16 حتى 18 يوليو الجاري.

وشارك الرئيس السيسي عقب وصوله إلى كيجالي ظهر السبت الماضي في جلسة المباحثات الرئاسية غير الرسمية التي نظمتها مفوضية الاتحاد الأفريقي لمناقشة سبل تمويل ميزانية الاتحاد وتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أنشطته المختلفة، وألقى الرئيس السيسي كلمة خلال جلسة المباحثات الرئاسية غير الرسمية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الأحد الماضي شارك في الجلسة المغلقة للزعماء والقادة الأفارقة المشاركين بالقمة الأفريقية التي بدأت اجتماعاتها الرسمية عقب الجلسة المغلقة التي ناقشت 3 موضوعات رئيسية شملت خطط التكامل والاندماج الأفريقي

وألقى الرئيس السيسي مداخلة – في الجلسة المغلقة للزعماء الأفارقة خلال مناقشة موضوع التكامل والاندماج الأفريقي.

وكان الرئيس قد اجتمع اليوم الاثنين مع رئيس وزراء أثيوبيا هايلى مريم ديسالين ورئيس بوركينا فاسو روك مارك كابوري.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى سلسلة من اللقاءات مع عدد من الزعماء الافارقة المشاركين بقمة كيجالى، حيث التقى بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الرئيس السوداني عمر البشير ، برئيس غانا جون مهاما ، رئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا ، رئيس توجو فور جناسمبي ، الرئيس الرواندي بول كاجامي.

أ ش أ