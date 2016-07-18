أخبار عاجلة

المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الخارجية التونسى يستعرض فرص الاستثمار فى بلاده خلال القمة الإفريقية

Google+ Print
وزير الخارجية التونسى يستعرض فرص الاستثمار فى بلاده خلال القمة الإفريقية وزير الخارجية التونسى يستعرض فرص الاستثمار فى بلاده خلال القمة الإفريقية
استعرض وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، خلال مشاركته فى الدورة الـ 27 لقمة الاتحاد الإفريقى فى العاصمة الرواندية كيجالى، فرص الاستثمار فى بلاده، وخاصة المشاريع الوطنية فى مجال الدواء.

وتطرق الجهيناوى - فى كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى، اليوم الاثنين - إلى برنامج رصد مرض الإيدز فى إفريقيا، وتطور قطاع صناعة الأدوية فى تونس ومساهمته الهامة فى رفع نسبة نمو الاقتصاد الوطنى.

وأكد الجهيناوى، أن بلاده تعتمد فى الأساس على التكنولوجيا والخبرات التونسية فى تطوير المنتجات الدوائية المصنعة محليا، وتمكنت من تحقيق نتائج هامة فى هذا المجال وتحقيق نسبة نمو تقارب 12 فى المائة.

كما تناول وزير الخارجية التونسى تطور صناعة الأدوية فى إفريقيا ومساهمتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مرافق الصحة العمومية، مشيرا إلى فرص الاستثمار التى توفرها الشركات الوطنية، وإمكانية عقد علاقات شراكة هامة مع شركات دولية تتيح نقل تكنولوجيا صناعة الأدوية.

وبحث الجهيناوى - على هامش مشاركته فى القمة- مع نظيره السنغالى مانكير ندياى سبل تنشيط علاقات التعاون بين البلدين ورفع نسق تبادل الزيارات الثنائية، والترتيب لبرنامج الاستحقاقات القادمة بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق باجتماع اللجنة المشتركة التونسية السنغالية، كما وجه دعوة إلى نظيره السنغالى لحضور فعاليات المؤتمر الدولى للاستثمار المقرر عقده يومى 29 و30 نوفمبر المقبل فى تونس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365