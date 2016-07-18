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أخبار الجزائر.. تدمير أكثر من ألف لغم يعود للحقبة الاستعمارية خلال يونيو

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أخبار الجزائر.. تدمير أكثر من ألف لغم يعود للحقبة الاستعمارية خلال يونيو أخبار الجزائر.. تدمير أكثر من ألف لغم يعود للحقبة الاستعمارية خلال يونيو
ذكر مصدر رسمى جزائرى، اليوم الاثنين، أنه تم خلال شهر يونيو الماضى اكتشاف وتدمير ألف و147 لغما، لغما يعود إلى الحقبة الاستعمارية وذلك فى إطار عملية نزع الألغام على طول الحدود الشرقية والغربية للجزائر.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم بالناحية العسكرية الثانية اكتشاف وتدمير 14 لغما مضادا للأشخاص، و4 ألغام مضادة للجماعات، فيما تم بالناحية العسكرية الخامسة اكتشاف وتدمير ألف و99 لغما مضادا للأشخاص، و28 لغما مضادا للجماعات ولغمين مضيئين.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالى للألغام المكتشفة والمدمرة منذ بداية العام وحتى 30 يونيو 2016 إلى 839 ألفا و639 لغما؛ متمثلة فى 696 ألفا و177 لغما مضادا للأشخاص، و137 ألفا و813 لغما مضادا للجماعات، و5 آلاف و649 لغما مضيئا.

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