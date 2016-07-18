محافظة الإسكندرية تواصل أعمال رصف الشوارع الداخلية

واصلت محافظة الإسكندرية أعمال رصف الشوارع الداخلية، من خلال مديرية الطرق والنقل، لتنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بمساكن ك21 العجمى، وأعمال إعادة الشى لأصلة بطريق المحمودية بحرى لحساب الكهرباء أمام نقطة شرطة خورشيد بنطاق حى المنتزه أول، ورصف شارع عبد المنعم رياض والإسماعيلى كفر عبده بنطاق حى شرق.

وكذلك متابعة إعادة الشىء لأصله حارة خفاجة وحارة محى الدين كرموز بنطاق حى غرب، وأعمال إعادة الشيء لأصله لحساب الغاز بمربع مساكن طلعت مصطفى بالعافية بنطاق حى المنتزه ثان.

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