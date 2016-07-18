«أسامة كمال» منتقدًا الأهرام العربي بسبب إفريقيا: «بتزعلوا لما نقول ده أمن قومي»

انتقد الإعلامي أسامة كمال، مجلة الأهرام العربي، بسبب ما نقلته عن إحدى الصحف الفرنسية حول سيطرة 12 عائلة إفريقيا على سدة الحكم منذ العام 1990.

وقال كمال عبر حسابه على موقع «الفيس بوك» الاثنين، :” الأهرام العربي تنقل عن مجلة فرنسية وتضع الموضوع على غلافها.. لماذا؟ هل هو سبق صحفي؟ هل أصبح النقل عن الغير موضوع غلاف وست صفحات داخلية في مجلة قومية تنشر هذا الموضوع قبل القمة الأفريقية بأسبوع؟ زعلانين إني بقول ده أمن قومي؟ لو مش ده أمن قومي أمال إيه الأمن القومي يا سادة؟”.

وحول صورة الغلاف الرئيسي للمجلة الذي جاء تحت عنوان:”الاستبداد يحكم إفريقيا”، أكَّد أنَّ العلاقات لا تبنى هكذا، متسائلاً :”لو إفريقيا مش أمن قومي أومال إيه بقى ؟”.

من ناحيته، هاجم الكاتب الصحفي علاء العطار، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، الإعلامي أسامة كمال، قائلاً:”استغرب من سكوت الدولة علينا وعلى مؤسسة الأهرام، وهجوم أسامة كمال ووصفه بالغلاف الكريه”.

ودعا رئيس تحرير الأهرام العربي للتصدي لمثل أراء الإعلامي أسامة كمال، مؤكدًا أنَّه سيتصدى بقوة واتخاذ موقف ضده – حسب تعبيره.