استقبال حافل في كندا لريال مدريد

(إفي): وصل فريق ريال مدريد اليوم الإثنين إلى مدينة مونتريال الكندية لبدء جولته الإعدادية للموسم الكروي الجديد، حيث كان في انتظاره مئات المشجعين عند أبواب فندق إقامة الفريق.

وتحت إمرة المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان وصل 25 لاعبا إلى المدينة وتوجهوا إلى فندق إقامتهم حيث كان في انتظارهم نحو 300 مشجع استقبل نجوم الفريق بحفاوة شديدة.

وحظي اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة والمدرب الفرنسي للملكي بحفاوة استقبال بالغة من قبل المشجعين الذين كانوا في انتظارهم.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق مرانه في صباح غد الثلاثاء بالمدينة الرياضية مونتريال إمباكت.

وتشمل جولة الميرينجي التحضيرية للموسم الجديد 10 أيام في كندا وأسبوع بالولايات المتحدة لخوض ثلاث وديات.