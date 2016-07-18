أخبار عاجلة

المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

استقبال حافل في كندا لريال مدريد

Google+ Print
استقبال حافل في كندا لريال مدريد استقبال حافل في كندا لريال مدريد

(إفي): وصل فريق ريال مدريد اليوم الإثنين إلى مدينة مونتريال الكندية لبدء جولته الإعدادية للموسم الكروي الجديد، حيث كان في انتظاره مئات المشجعين عند أبواب فندق إقامة الفريق.

وتحت إمرة المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان وصل 25 لاعبا إلى المدينة وتوجهوا إلى فندق إقامتهم حيث كان في انتظارهم نحو 300 مشجع استقبل نجوم الفريق بحفاوة شديدة.

وحظي اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة والمدرب الفرنسي للملكي بحفاوة استقبال بالغة من قبل المشجعين الذين كانوا في انتظارهم.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق مرانه في صباح غد الثلاثاء بالمدينة الرياضية مونتريال إمباكت.

وتشمل جولة الميرينجي التحضيرية للموسم الجديد 10 أيام في كندا وأسبوع بالولايات المتحدة لخوض ثلاث وديات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع