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والده: ساني لم يحسم انتقاله بعد لمانشستر سيتي

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والده: ساني لم يحسم انتقاله بعد لمانشستر سيتي والده: ساني لم يحسم انتقاله بعد لمانشستر سيتي

(إفي): قال والد اللاعب الدولي الألماني الشاب، ليروي ساني، اليوم إن مانشستر سيتي الإنجليزي لم يحسم بعد صفقة إبنه، وأن ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني لايزال بإمكانهما الاستفادة من خدماته.

وصرح والد اللاعب، سليمان ساني، لمحطة (سكاي دويتشلاند) الألمانية "المفاوضات لم تنته بعد مع مانشستر سيتي، أمام ريال مدريد وبايرن ميونيخ الفرصة للتعاقد معه".

وحسب المصدر، فإن شالكة لا يفكر في الاستماع لأي عروض تقل عن 45 مليون يورو، وأكدت أن ريال مدريد مهتم بساني (20 عاما) منذ مواجهته لشالكة في ثمن نهائي دوري الابطال بموسم 2014/2015 والذي تألق اللاعب في مباراة إيابه وسجل هدفا باللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الألماني 3-4 في سانتياجو برنابيو.

وكانت العديد من التقارير بألمانيا قد أكدت اقتراب "السيتيزنس" بقيادة الإسباني بيب جوارديولا من ضم ساني.

وأكدت (بيلد) مؤخرا وجود اتفاق بين النادي الإنجليزي والظهير الأيمن، مشيرة إلى أنه يتبقى فقط تقديم النادي الإنجليزي لعرض رسمي إلى شالكه لإتمام التعاقد.

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