رئيس بلدية الخليل: لن نترك أرضنا رغم الحصار‎ الإسرائيلى

قال رئيس بلدية الخليل، داود الزعتري، إن الحصار الذي تقوم به قوات الأحتلال الإسرائيلي على مدينة الخليل يُعد حصارًا ظالمًا لحوالي 800 ألف مواطن فلسطيني، مؤكدا أن الخليل كلها محاصرة.

وأضاف الزعتري، خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن الأحتلال الإسرائيلي يتبع أسلوب الحصار الجماعي لأهل الخليل، لافتا إلى أن صادرات الخليل والورادات تأثرت بشكل كبير وملحوظ، والوضع الاقتصادي يسوء يومًا بعد يوم.

وأوضح الزعتري، أن معاناة المواطنين في الخليل مستمرة منذ عيد الفطر في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطنون انتعاش الحركة الاقتصادية في فترة الصيف، مضيفا: “نحن صامدون في أرضنا وسنعمل بكل ما نستطيع لتعزيز أمور شعبنا، وأتوجه للمجتمع الدولي أن يتدخل لإزالة الحصار عن الخليل”.