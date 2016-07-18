بالصور..الأنبا مكاريوس يرأس صلاة جنازة الشهيد «فام» ضحية فتنة المنيا أمس

كتب- مينا وجيه

ترأس الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا صلاة الجنازة على روح الشهيد «فام» 27 سنة، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، والذى لقى مصرعة نتيجة هجوم بعض المتشددين على منزل القس متاؤس راعى كنيسة مار مينا بقرية طهنا الجبل شرقى المحافظة، على خلفية بناء كنيسة بالقرية.

وأسفر الحادث عن إصابة كلًا من “نجيب حنا” والد القس متاؤس بطعنات عديدة فى الوجه، و ملاك عزيز، شقيق القس بطرس بطعنة نافذة فى الجانب الأيمن و “عزة جمعة ” إحدى الجارات إصابات بالوجه، وقد نقل المصابات الأولان إلى مستشفى الراعى الصالح بسمالوط، وذلك بحسب بيان مطرانية المنيا..