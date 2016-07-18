بريطانيا: نزع سلاحنا النووي سيكون «خطأ تامًا»

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنه سيكون “من الخطأ التام” بالنسبة لبريطانيا أن تتخلص من أسلحتها النووية.

وكانت ماي تتحدث أمام البرلمان يوم الاثنين مع استعداد النواب للتصويت على تجديد نظام “ترايدنت” المتقادم للأسلحة النووية في البلاد.

وبحسب رويترز فقد أضافت ماي “بعض الناس يقترحون أنه يجب علينا في حقيقة الأمر أن نزيل رادعنا النووي. كان ذلك جزءًا حيويًا من أمننا ودفاعنا الوطني على مدار أكثر من نصف قرن وسيكون من الخطأ التام بالنسبة لنا أن نتخلى عن هذا المسار الخاص”.

وتابعت “أن التهديدات من دول مثل روسيا وكوريا الشمالية لا تزال واقعية للغاية”.