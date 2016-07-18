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القائد السابق للقوات الجوية التركية يقر بالتخطيط للانقلاب

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القائد السابق للقوات الجوية التركية يقر بالتخطيط للانقلاب القائد السابق للقوات الجوية التركية يقر بالتخطيط للانقلاب
ذكر تلفزيون "trt" التركى، أن قائد القوات الجوية السابق "أكين أوزتورك" قال فى إفادته بالنيابة أثناء التحقيق معه بتهمة محاولة الانقلاب، إنه تحرك بدافع القيام بـ "انقلاب".

وبدأت اليوم الاثنين المحاكم التركية بمحاكمة الجنود المعتقلين فى محاولة الانقلاب التى أعلنتها بعض قيادات الجيش التركى يوم الجمعة الماضى.

واعتُقل الآلاف من أفراد القوات المسلحة من بينهم جنود وضباط، وشوهدت صور بعضهم وقد جُردوا من ملابسهم وقُيدت أياديهم فى مراكز الشرطة والقاعات الرياضية.
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