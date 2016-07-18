7 معلومات يجب معرفتها قبل تعرض طفلك لتخدير ما قبل الجراحة

التخدير يخفف ألم الملايين من الأطفال الذين يجب أن يخضعوا لعملية جراحية كل عام، ولكن الآباء الذين يشعرون بالقلق بشأن سلامة هذه الأدوية يجب أن يتحدثوا إلى طبيب التخدير الخاص عن مخاوفهم.

وقال الدكتور راندال فليك، رئيس لجنة أطباء تخدير الأطفال فى الجمعية الأمريكية لأطباء التخدير (ASA)، إنه لا يجب إجراء جراحة للرضع والأطفال الصغار، إلا عند الضرورة للمحافظة على صحة الطفل، لذلك يجب على الآباء توخى الحذر.

وأوضح رئيس لجنة أطباء تخدير الأطفال فى الجمعية الأمريكية لأطباء التخدير (ASA) فى بيان صحفى أن هناك العديد من التفاصيل المهمة حول صحة الأطفال يجب أن يعرفها أطباء التخدير قبل الجراحة.

ويوصى بطرح الـ7 أسئلة التالية على طبيب التخدير قبل أى نوع من الجراحة:

كيف يمكننى التأكد من نجاح جراحة طفلى؟

>يجب على الآباء توفير معلومات مفصلة عن التاريخ الطبى للطفل، من حيث الحساسية أو الربو، ويجب على أطباء التخدير أيضاً معرفة ما إذا كان الطفل قد تعرض فى أى وقت مضى لرد فعل سىء إلى التخدير.

هل يجب أن أتوقف عن أى أدوية أعطيها لطفلى قبل الجراحة؟

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قبل الجراحة، يجب على طبيب التخدير الحصول على قائمة مفصلة من الأدوية التى تعطى للأطفال حتى المسكنات والفيتامينات.

ومن المهم أن نسأل الطبيب إذا كان لابد من وقف هذه الأدوية قبل الجراحة وإلى متى، والأجوبة على هذه الأسئلة تعتمد على صحة كل طفل وإجراءات العملية.

هل يمكن لطفلى أن يتناول الطعام أو الشراب قبل الجراحة؟

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كيف يمكننى المساعدة فى إعداد طفلى للعملية الجراحية؟

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يحتاج الأطفال عادة إلى التوقف عن تناول الأطعمة الصلبة من 6 إلى 8 ساعات قبل الجراحة، وفى بعض الحالات، شرب السوائل مثل الماء والتوقف عنها قبل الجراحة بساعتين، ويمكن إعطاء حليب الثدى لمدة تصل إلى 4 ساعات قبل الجراحة.يمكن للوالدين مساعدة الأطفال على الاسترخاء وتجنب التوتر من خلال شرح أن الجراحة ستساعد على إصلاح مشكلتهم التى يعانوا منها وستساعدهم فى الحصول على صحة أفضل.

كما ينبغى أن نعلمهم أن ذلك لن يضرهم، وأنهم لن يتذكروا ما حدث، لذلك يجب على الأطفال أن يفهموا أيضا أن والديهم سوف يكون فى مكان قريب منهم، والأطباء والممرضين هم أيضا هناك لرعايتهم.

هل التخدير آمن لطفلي؟

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عموما، التخدير هو آمن جداً، لكن المخاطر المرتبطة بها تعتمد على عدد من المتغيرات، مثل القضايا الصحية للأطفال، وسنهم ومدى الحاجة الملحة لعملية جراحية ضرورية.

وأضاف أن الآثار الطويلة الأجل من التخدير على الرضع والأطفال الصغار لا تزال قيد التحقيق.

هل سيعانى طفلى من الألم بعد الجراحة؟

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ما هو نوع التخدير الذى سيتلقاه طفلى؟

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سوف يتناول الأطفال دواء لتخفيف الألم بعد الجراحة، وهو آمن إذا ما اتخذ وفقا للتوجيهات.هناك العديد من الأنواع المختلفة للتخدير، منها الذى يتم إعطاؤه عن طريق الوريد والآخر عن طريق الاستنشاق من خلال قناع، ونوع التخدير الذى يتلقاه الأطفال سوف يحدده طبيب التخدير على أساس صحتهم ونوع الجراحة التى يواجهونها.