نيابة حلوان تحتجز سائق توك توك على ذمة التحريات بعد تعديه جنسيا على ابنته

أمر محمد سالمان وكيل نيابة حلوان، برئاسة المستشار إسلام سرور، بحجز سائق توك توك، اعتدى جنسيا على نجلته التى تبلغ من العمر 15 سنة لحين ورود تحريات المباحث.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من ربة منزل ونجلتها تفيد بقيام زوجها بممارسة الجنس مع نجلته الصغيرة.

وأفادت الفتاة فى البلاغ أن خلافات وقعت بين والد الفتاة ووالدتها وصلت إلى حد الطلاق، وأنها تقيم مع والدتها وتذهب إلى والدها السائق أسبوعيا لزيارته ويستغل وجودها ويقوم بممارسة الجنس معها تحت التهديد، واتفق معها على الذهاب له أسبوعيا دون أن يعلم أحد، وأكدت والدة السائق صحة الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

- التحقيق مع سائق توك توك تعدى جنسيا على ابنته بحلوان