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أقوى ملحق عقارى على صفحات "اليوم السابع" غدا

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أقوى ملحق عقارى على صفحات "اليوم السابع" غدا أقوى ملحق عقارى على صفحات "اليوم السابع" غدا
تقرأ على صفحات "اليوم السابع" غدا، أقوى ملحق عقارى فى الشرق الأوسط، وذلك بمناسبة انطلاق معرض النخبة العقارى، الذى ترعاه الحكومتان المصرية والكويتية، ويقام لأول مرة فى القاهرة.

ويتضمن الملحق أقوى حوارات مع رؤساء شركات محلية وعربية، ورؤساء بنوك، والذين أكدوا أن السوق العقارى المصرى سوق واعد، ويستوعب العديد من الشركات العربية والأجنبية.
>كما يتضمن الملحق أقوى الشركات التى أعلنت مشاركتها فى معرض النخبة العقارى، والمشروعات التى سيتم الكشف عنها فى المعرض.
>وأكد محمود عفيفى، رئيس شركة إسكان جلوبل، أن المعرض يستهدف استثمارت لمصر تتخطى الـ20 مليار جنيه من خلال مشاركة أقوى وأكبر الشركات العقارية الكويتية.

- ملحق "اليوم السابع" العقارى: 3 شركات عقارية كبرى تعلن عن استثماراتها فى معرض النخبة.. ويكشف أسباب عزوف المواطنين عن وحدات الإسكان الاجتماعى.. ومطالبات بـ"المناقصة المحدودة" لمشروعات العاصمة الجديدة

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