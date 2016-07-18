غدًا..«جنايات القاهرة» تحاكم 7 متهمين بقلب نظام الحكم

تنظر غدًا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة, محاكمة 7 متهمين من بينهم ثلاث محبوسين في قضية اتهامهم بقلب نظاب الحكم والتظاهر بعين شمس.

حيث تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي اليومي، بعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والدكتور خالد الزناتي رئيسي المحكمة، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وكانت النيابة العامة، قد اتهمت كل من أيمن محمد عبد الحميد فراج، وعبد الرحمن حسن عبده حسن، وراضي حامد الدسوقي كاشف، و رضا رمضان محمود إبرايم، ومحمود عبد النبي مجدي حسن، وأحمد عيد ربيع، ووليد محمد رمضان، بأنهم في غضون 16 يناير 2016، دائرة عين شمس، حال كون المتهمين الثاني والثالث “طفلين”، حازوا وأحرزوا سلاح بدون ترخيص، كما أحرزوا ذخائر ” 7 طلقات “، تستعمل للسلاح الناري سالف الذكر، وأحرزوا أيضًا مواد تحريضية تروج لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية ” قناع مدون عليه علامة رابعة “.

بينما أحرز المتهم الثاني، ذخائر بغير ترخيص تستخدم علي الأسلحة النارية المششخنة، حيث اشتركوا في تظاهرة أخلت بالأمن والنظام العام وعطلت مصالح المواطنين، وعرضت حياتهم للخطر، وذلك للحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، وكذا أثرت علي سير العدالة، وقد نتج عنها قطع الطريق وتعطيل المرور بشارعي أحمد عرابي والزهراء بعين شمس، وذلك حيال حيازة المتهم الأول لأسلحة وذخائر وارتداءه اقنعة لاخفاء وجهه ر وارتداءه اقنعة لاخفاء وجهه.