أخبار عاجلة

المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

غدًا..«جنايات القاهرة» تحاكم 7 متهمين بقلب نظام الحكم

Google+ Print
غدًا..«جنايات القاهرة» تحاكم 7 متهمين بقلب نظام الحكم غدًا..«جنايات القاهرة» تحاكم 7 متهمين بقلب نظام الحكم

أرشيفية

تنظر غدًا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة, محاكمة 7 متهمين من بينهم ثلاث محبوسين في قضية اتهامهم بقلب نظاب الحكم والتظاهر بعين شمس.

حيث تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي اليومي، بعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والدكتور خالد الزناتي رئيسي المحكمة، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وكانت النيابة العامة، قد اتهمت كل من أيمن محمد عبد الحميد فراج، وعبد الرحمن حسن عبده حسن، وراضي حامد الدسوقي كاشف، و رضا رمضان محمود إبرايم، ومحمود عبد النبي مجدي حسن، وأحمد عيد ربيع، ووليد محمد رمضان، بأنهم في غضون 16 يناير 2016، دائرة عين شمس، حال كون المتهمين الثاني والثالث “طفلين”، حازوا وأحرزوا سلاح بدون ترخيص، كما أحرزوا ذخائر ” 7 طلقات “، تستعمل للسلاح الناري سالف الذكر، وأحرزوا أيضًا مواد تحريضية تروج لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية ” قناع مدون عليه علامة رابعة “.

بينما أحرز المتهم الثاني، ذخائر بغير ترخيص تستخدم علي الأسلحة النارية المششخنة، حيث اشتركوا في تظاهرة أخلت بالأمن والنظام العام وعطلت مصالح المواطنين، وعرضت حياتهم للخطر، وذلك للحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، وكذا أثرت علي سير العدالة، وقد نتج عنها قطع الطريق وتعطيل المرور بشارعي أحمد عرابي والزهراء بعين شمس، وذلك حيال حيازة المتهم الأول لأسلحة وذخائر وارتداءه اقنعة لاخفاء وجهه ر وارتداءه اقنعة لاخفاء وجهه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا