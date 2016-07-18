اعتقال آلاف حول العالم بسب مراهنات غير قانونية تتعلق بكرة القدم

قالت الشرطة الدولية “الإنتربول” اليوم الاثنين إنه تم اعتقال أكثر من 4 آلاف شخص حول العالم ومصادرة أكثر 13 مليون دولار في قارة آسيا في عمليات استهدفت المراهنات غير القانونية خلال بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم والتي استضافتها فرنسا وفازت بها البرتغال في وقت سابق من الشهر الجاري.

ووصفت الشرطة الدولية العملية بأنها “الأكبر في السنوات الأخيرة” قائلة إنها تضمنت أكثر من 4 آلاف عملية مداهمة استهدفت عددًا من أوكار المراهنات التي تعاملت في مبالغ تقدر بنحو 649 مليون دولار في الصين وفرنسا واليونان وإيطاليا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

وعن العملية قال “تشان لو وينغ” رئيس مكتب هونج كونج للجريمة المنظمة “عدد المضبوطات هو الأكبر والأكثر قيمة في هذا النوع من العمليات خلال السنوات الأخيرة.”

وأضاف المسؤول قوله “أهمية هذه العملية تكمن في تتبع وملاحقة ليس فقط المراهنات غير القانونية بل أيضا تتبع وملاحقة الشبكات المنظمة التي تقف خلف هذه الجرائم وأنواع أخرى من الجرائم.”

وفي بيان من بانكوك قالت الشرطة الدولية إنها قامت بعملية أخرى استهدفت الشبكات المتنقلة والمؤقتة التي تقف خلف المواقع غير القانونية على الإنترنت والعمليات التي تتم عبر ما يشبه مراكز الاتصال.