تقرير – غانا دفعت 420 ألف دولار مجهولة قبل مباراة ضد مصر في 2014

قال تقرير صحفي نشرته صحيفة "غانا سبورت" إن الاتحاد الغاني لكرة القدم قد دفع 420 مليون دولار مجهولة المصدر خلال مباراته ضد منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014.

وحسب تقرير وزارة الشباب والرياضة للسنة المالية لعام 2013 تم صرف مبلغ 400 ألف دولار لمصدر مجهول ولم يتم تصنيفه، ومبلغ 16 ألف دولار سجلت كمدفوعات تعويضية خلال مباراتي الذهاب والإياب ضد منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014.

تكرر الأمر ذاته حينما استضاف منتخب غانا نظيره الزامبي إذ أنه دفع مبلغي 100 ألف دولار ولم يتم تصنيفه بالميزانية، ومبلغ 16 ألف دولار كدفعات تعويضية، وفازت غانا بنتيجة 2-1 وذلك ضمن تصفيات المجموعات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2014، وبعد تلك المباراة تصدرت غانا مجموعتها.

كذلك تكرر نفس البند ضد السودان ذهابا وإيابا، إذ أنه تم صرف مبلغ 100 ألف دولار كدفعات غير مسجلة، وضد ليسوتو أيضا مبلغ 85 ألف دولار بالإضافة لـ14 ألف دولار كدفعة تعويضية.

وفي المجمل دفع منتخب غانا حسب التقرير مبلغ 700 ألف دولار ببنود غريبة في الميزانية سجلت كغير مصنفة وتعويضات خلال التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2014.

وكانت غانا ضمن المجموعة الرابعة واحتلت صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق 4 نقاط عن زامبيا في المركز الثاني، وفارق 10 نقاط عن ليسوتو في المركز الثالث، وفارق 13 نقطة عن السودان في المركز الرابع، لتواجه مصر في المباراة الفاصلة.

وتأهل منتخب غانا لبطولة كأس العالم 2014 بعد الفوز على منتخب مصر ذهابا بنتيجة 6-1، وخسر إيابا بنتيجة 2-1.

وقالت وزارة الشباب والرياضة إن تلك الأموال دفعت مباشرة إلى السكرتير العام للاتحاد الغاني لكرة القدم، ولم يتم شرحها بواسطة الاتحاد، مما أثار الكثير من الأسئلة الجدلية خاصة فيما يخص شفافية الاتحاد.

وتواجد بند يقول إن هناك دفعات غير مسجلة تم تسميتها بتعويضات، وشرح الاتحاد الغاني لكرة القدم أن تلك الأموال دفعت لمسؤولين لكنه لم يشرح السبب.

في حين أن ني لانتي فانديربويي رئييس وزارة الشباب والرئاسة الغانية قد قال مؤخرا للصحفيين إنه اكتشف مبلغ مليون دولار دفعت خلال مباراة واحد لمنتخب غانا.

وقالت تقارير نشرت بواسطة الوزارة إن ملف الميزانية الذي تم تسريبه بواسطة الصحف يوضح أن الاتحاد الغاني قام بتسلم دفعات كثيرة من دون تصنيف، وقال رئيس الاتحاد إن تلك الأموال كحالات طارئة دون توضحيها.

ولم تجد وزارة الشباب والرياضة الغانية إلى الآن تفسيرا للدفعات المالية الغير مصنفة في الميزانية، وقال الوزير إن مثل تلك الدفعات من دون مصداقية، توضح فساد الأشخاص وقلة المسؤولية.