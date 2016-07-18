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انتحار شخص من أحد العقارات السكنية بالهرم لمروره بضائقة مالية

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انتحار شخص من أحد العقارات السكنية بالهرم لمروره بضائقة مالية انتحار شخص من أحد العقارات السكنية بالهرم لمروره بضائقة مالية
انتحر مواطن فى العقد الرابع من العمر، قفزًا من شرفة شقته بالطابق التاسع، بمنطقة الهرم، وذلك لمروره بضائقة مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغًا يفيد بسقوط شخص من أحد العقارات السكنية بالمنطقة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين أنه انتحر نتيجة لمروره بضائقة مالية وتم نقل الجثة إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.
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