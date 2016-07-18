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4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بشقة سكنية فى مدينة نصر

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4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بشقة سكنية فى مدينة نصر 4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بشقة سكنية فى مدينة نصر
نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة، اليوم الاثنين، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالطابق العاشر بشارع أحمد فخرى بمدينة نصر وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية بمدينة نصر، وأمر اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية بالدفع بـرجال الإطفاء وانتقل اللواء حنفى محمد مدير قطاع إطفاء شرق القاهرة وفريق مكون من العقيد شريف عبد اللطيف والمقدم محمد الكيلانى والنقيب محمد شاهين ضابط الحماية المدنية وبصحبتهم 4 سيارات وسلم هيدروليكى.

وقام رجال الإطفاء بإخلاء العقار من السكان لحين انتهاء عمليات الإطفاء وللمساهمة فى تسهيل عمليات الإخماد وتم فرض كردون أمنى وتمت محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد لباقى الطوابق السكنية، وتمت عملية إخماد الحريق بدون وقوع أى إصابات.

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مصر 365