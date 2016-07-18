بالصور.. احتراق 500 نخلة فى مزرعة بمنطقة الشيخ صبيح بالخارجة

تمكنت وحدات الحماية المدنية بالوادى الجديد من السيطرة على حريق نشب بمزرعة نخيل بمنطقة الشيخ صبيح بمدينة الخارجة، والذى أسفر عن احتراق حوالى 500 نخلة، ونفوق عدد من الدواجن بحظيرة فى المنطقة، حيث تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة عليه، دون خسائر فى الأرواح أو إصابات، وتم تحرير محضر بالحريق وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، من إدارة النجدة، يفيد باندلاع حريق بمزرعة نخيل بمنطقة الشيخ صبيح بمدينة الخارجة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء التى تمكنت من إطفاء النيران المشتعلة، وتقوم بعمليات التبريد بسبب سرعة الرياح، ونتج عن الحريق تفحم أكثر من 500 نخلة وشجرة مثمرة، ونفوق عدد من الطيور الداجنة فى حظيرة كائنة بالمنطقة، وجار عمل محضر لإحالته للنيابة للتحقيق، لمعرفة أسباب الحريق وحصر التلفيات وإحالته إلى النيابة للتحقيق.



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آثار الحريق فى منطقة الشيخ صبيح بالخارجة واحتراق أشجار النخيل



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جانب من مزرعة الدواجن التى اشتعلت النيران فيها



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وحدات الدفاع المدنى تكافح اشتعال النيران



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حريق كبير بمزرعة نخيل بمنطقة الشيخ صبيح بالخارجة



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احتراق مئات الأشجار من النخيل المثمر وغير المثمر بالخارجة



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احتراق أشجار نخيل فى مزرعة بمنطقة الشيخ صبيح بالخارجة بسبب سرعة الرياح

- الحماية المدنية تسيطر على حريق بمزرعة نخيل بالخارجة دون خسائر فى الأرواح