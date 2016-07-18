مقتل 21 مدنيا فى قصف للتحالف الدولى على مدينة منبج وريفها شمال سوريا

قتل 21 مدنيًا اليوم الاثنين، فى قصف للتحالف الدولى بقيادة واشنطن على مدينة منبج وقرية قريبة منها فى شمال سوريا وحيث تدور اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديموقراطية وتنظيم داعش، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن: "قتل 15 مدنيا فى قصف للتحالف الدولى على اطراف حى الحزاونة الشمالية فى مدينة منبج، فضلا عن ستة آخرين فى قرية التوخار فى ريفها الشمالي". وتشهد مدينة منبج فى ريف حلب الشمالى الشرقى والمحاصرة من قبل قوات سوريا الديموقراطية معارك عنيفة منذ حوالى شهر بهدف طرد الجهاديين منها.