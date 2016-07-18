عريقات لوفد من الكونجرس: حل الدولتين ركيزة أساسية للأمن والاستقرار بالمنطقة

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن حل الدولتين يعتبر الركيزة الأساسية للأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة.

وقال عريقات خلال لقائه 14 عضوا من الكونجرس الأميركي، من الحزبين الجمهورى والديمقراطي، يرافقهم القنصل الأمريكى العام فى القدس دونالد بلوم :"إن حل الدولتين على أساس حدود 1967، وبما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، وحل قضايا الوضع النهائى كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، يعتبر الركيزة الأساسية للأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة، ونقطة البداية لهزيمة الإرهاب والتطرف".

وشدد على وجوب العمل مع فرنسا لعقد مؤتمر دولى للسلام كامل الصلاحيات، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وضمن جدول زمنى محدد للمفاوضات، وآخر للتنفيذ مع اطار دولى لمتابعة التنفيذ.

وأكد عريقات أن أى عملية سلام ذات مغزى يجب أن تضمن وقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس المحتلة وتنفيذ أمين للاتفاقات الموقعة، والإفراج عن الدفعة الرابعة لأسرى ما قبل اتفاق أوسلو عام 1993 .