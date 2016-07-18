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البحرين ترفض تدخل بريطانيا وأمريكا فى شئونها الداخلية.. وتؤكد: قضاؤنا نزيه

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البحرين ترفض تدخل بريطانيا وأمريكا فى شئونها الداخلية.. وتؤكد: قضاؤنا نزيه البحرين ترفض تدخل بريطانيا وأمريكا فى شئونها الداخلية.. وتؤكد: قضاؤنا نزيه
أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين، عن أسفها الشديد للتصريح الصادر عن بوريس جونسون وزير خارجية المملكة المتحدة، وكذلك البيان الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة أن مثل هذه التصريحات والمواقف تعد تدخلاً مرفوضًا فى الشئون الداخلية لمملكة البحرين وفى قرار صادر عن القضاء البحرينى الذى تتوافر فيه كل مقومات ومعايير العدالة والنزاهة والشفافية والاستقلالية، كما أنها تعد انحيازًا غير مبرر لمن انتهج التطرف والإرهاب.

وشددت الخارجية البحرينية فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، على أن جميع الحقوق والحريات متاحة ومكفولة فى دستور مملكة البحرين، وبما يحفظ للمجتمع أمنه وسلامته، فإنها تعرب عن أملها فى أن تراعى الدول الحليفة والصديقة مصالح مملكة البحرين التى تحرص على مراعاة مصالح جميع الحلفاء والشركاء حفاظًا على العلاقات التاريخية المتميزة التى تربطها بالمملكة، ولضمان الأمن والاستقرار فى المنطقة، مؤكدة التزام مملكة البحرين بالعمل مع حلفائها وشركائها بما يعزز السلام والتنمية المستدامة للجميع.

وحكمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى فى البحرين، بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وقررت المحكمة برئاسة القاضى جمعة الموسى وعضوية القاضيين، محمود غنيم ومحمد الدسوقى وأمانة سر نبيل مهدى، إلزام الجمعية مصروفات الدعوى.

المحكمة الكبرى فى البحرين تقضى بحل جمعية الوفاق... اعرف الأسباب

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