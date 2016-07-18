رئيس جامعة المنصورة يتفقد مبنى كلية الآداب القديم قبل نقل رياض الأطفال به

تفقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة مبنى كلية الآداب القديم، اليوم الاثنين، تمهيدًا لنقل كليتى رياض الأطفال وكلية الفنون الجملية داخل المبنى، رافقه الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والدكتور زكى زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس الجامعة أنه يتم حاليًا عمل الصيانة اللازمة وتقسيم الكلية إلى مبنيين منفصلين لكليتى رياض الأطفال والفنون الجميلة لاستقبال الطلاب للدراسة، مع بداية العام الدراسى الجديد كما يتم نقل تجهيزات الكليتين كافة إلى المبانى الجديدة.

وقال "عبد الباسط" إن الجامعة لديها خطة لنقل جميع الكليات داخل الحرم الجامعى، ويتم حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى لنقل كليتى رياض الأطفال وكلية الفنون الجميلة من المبانى السابقة إلى مبنى كلية الآداب القديم، بعد نقلها داخل الحرم الجامعى، وسيتم فصل المبنى إلى جزئين وتكون كل كلية منفصلة بذاتها ومبانيها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب الجدد والقدامى، ولتخفيف عبء التزاحم على الطلاب والطالبات فى المحاضرات النظرية والعملية.

ومن جانبه أكد الدكتور زكى زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هناك لجانًا هندسية متخصصة تعمل حاليًا على صيانة وتطوير المبنى وقاعات الدراسة والمدرجات وتقسيم المبنى إلى جزئين منفصلين تمامًا لتكون كل كلية على حدة لاستيعاب الطلاب القدامى والجدد مع بداية العام الدراسى الجديد.



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رئيس الجامعة في ساحة كلية الآداب



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‏شارع أثار سابقا بكلية الآداب



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‏المدخل الخلفي لكلية الآداب



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جولة لرئيس جامعة المنصورة

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