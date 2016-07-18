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خبير طيران: عودة السياحة البريطانية لمصر مرتبط بتقارير شركات التأمين

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خبير طيران: عودة السياحة البريطانية لمصر مرتبط بتقارير شركات التأمين خبير طيران: عودة السياحة البريطانية لمصر مرتبط بتقارير شركات التأمين

قال الصحفي المتخصص في شئون الطيران، إيهاب حسين، إن شركات السياحة البريطانية ستتخذ قرارها بعودة السياحة إلى ، بعد إصدار التقارير الأولية من جانب شركة فالكون للتأمين المصرية بالتعاون مع الشركة البريطانية.

وأضاف حسين خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بشتو، إن هناك لجنة بريطانية في مطارات مصر تجري التفتيش على إجراءات تأمين الركاب والبضائع، لإصدار تقرير للتمهيد لعودة الرحلات البريطانية إلى مصر من جديد، مشيرَا إلى أن التفتيش سيستمر على مدار 3 سنوات لمراجعة المنظومة الأمنية ورفع التقرير النهائي.

وأوضح حسين أنّ اللجنة البريطانية التي بدأت عملها اليوم في مطار القاهرة، التي سيستمر عملها إلى ثلاثة أيام ستراجع إجراءات الأمن بصفة عامة بداية من مطار شرم الشيخ، لكونها سيكون عليها المعول الرئيسي في استئناف عودة الرحلات البريطانية إلى مصر.

 

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