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7 أعراض خفية لسرطان المرارة.. أبرزها فقدان الوزن دون سبب واضح

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7 أعراض خفية لسرطان المرارة.. أبرزها فقدان الوزن دون سبب واضح 7 أعراض خفية لسرطان المرارة.. أبرزها فقدان الوزن دون سبب واضح
سرطان المرارة من الأمراض الخطيرة التى يتم اكتشافها غالبا فى مرحلة متأخرة، توجد المرارة أو الحوصلة الصفراوية أسفل الكبد، حيث يتم تخزين الصفراء التى تستخدم فى هضم داخلها، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الأعراض الخفية لسرطان المرارة، وذلك حسبما نشر مؤخرا بموقع "موجز القراء" الأمريكى، وتشمل:

1.اصفرار لون الجلد والعينين.


>2. الشعور بألم مستمر فى المعدة، يصاحبه عسر هضم، قد يدل على الإصابة بسرطان المرارة، خاصة إذا كان الألم فى الجانب الأيمن العلوى من البطن.
>3.الشعور بالغثيان والإصابة بالقىء مع بعض أعراض البرد والأنفلونزا من العلامات الشائعة للإصابة بسرطان المرارة.

4.الإصابة بحالة شديدة من التطبل والانتفاخ لفترات طويلة قد يدل على الإصابة بهذا الورم الخطير.
>5.الإصابة بالحصوات المرارية بشكل متكرر من العلامات التى تدل أن الشخص معرض للإصابة بسرطان المرارة، لذا يجب على هؤلاء الأشخاص الاتسام بالحذر ومراجعة الأعراض الخفية التى ذكرنها آنفا.

6.فقدان الوزن دون سبب واضح، ومن غير أن يتبع الشخص حمية غذائية مشددة أو يمارس الانشطة الرياضية.

7.إذا كان أحد أفراد عائلتك قد أصيب من قبل بسرطان المرارة، فهذا مؤشر على أنك معرض أيضا للإصابة بالمرض، لذا فلا يجب إطلاقا إهمال هذا العامل الوراثى.

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