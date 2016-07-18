أخبار عاجلة

المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تعرفى على سارقة الهواتف المحمولة بعربات السيدات فى محطات مترو الأنفاق

Google+ Print
تعرفى على سارقة الهواتف المحمولة بعربات السيدات فى محطات مترو الأنفاق تعرفى على سارقة الهواتف المحمولة بعربات السيدات فى محطات مترو الأنفاق
نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، فى القبض على سارقة الهواتف المحمولة من عربات السيدات داخل مترو الأنفاق.

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة السادات من ضبط " وفاء .ع" 28 سنة ربة منزل مقيمة ببولاق الدكرور فى الجيزة، أثناء شروعها فى سرقة هاتف محمول من حقيبة يد إحدى السيدات من مستقلى المترو.
>وتم الكشف على المتهمة جنائياً، وتبين سابقة اتهامها فى قضيتين آخرهما القضية رقم 10219/2005جنح قسم شرطة الساحل "سرقة متنوعة"، ومطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى القضية رقم 1740/2005 جنح قسم شرطة الجيزة "سرقة" كلى مستأنف رقم 13768/2006، وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر رقم 21/119 أحوال قسم شرطة سادس مترو الأنفـاق، وجار إرساله بالمتهمة لقسم شرطة قصر النيل لقيده وعرضه على النيابة.

القبض على المتهمين بسرقة سور كوبرى فى المنيا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365