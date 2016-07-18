تعرفى على سارقة الهواتف المحمولة بعربات السيدات فى محطات مترو الأنفاق

نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، فى القبض على سارقة الهواتف المحمولة من عربات السيدات داخل مترو الأنفاق.إعلان - Ads إعلان - Ads
تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة السادات من ضبط " وفاء .ع" 28 سنة ربة منزل مقيمة ببولاق الدكرور فى الجيزة، أثناء شروعها فى سرقة هاتف محمول من حقيبة يد إحدى السيدات من مستقلى المترو.
تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة السادات من ضبط " وفاء .ع" 28 سنة ربة منزل مقيمة ببولاق الدكرور فى الجيزة، أثناء شروعها فى سرقة هاتف محمول من حقيبة يد إحدى السيدات من مستقلى المترو.
>وتم الكشف على المتهمة جنائياً، وتبين سابقة اتهامها فى قضيتين آخرهما القضية رقم 10219/2005جنح قسم شرطة الساحل "سرقة متنوعة"، ومطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى القضية رقم 1740/2005 جنح قسم شرطة الجيزة "سرقة" كلى مستأنف رقم 13768/2006، وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر رقم 21/119 أحوال قسم شرطة سادس مترو الأنفـاق، وجار إرساله بالمتهمة لقسم شرطة قصر النيل لقيده وعرضه على النيابة.