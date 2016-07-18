محلل مالي: محاولة الانقلاب التركي وراء الانخفاض في بورصات الخليج

قال المحلل المالي الكويتي، عدنان الدليمي، إن محاولة الانقلاب التي حدثت في تركيا، خلال الأيام الماضية، هي السبب الرئيسي وراء الانخفاض في بورصات السعودية وأبوظبي والكويت.

وأضاف الدليمي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “السوق” المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن الكثير من دول الخليج لديها علاقات تجارية واستثمارية في تركيا، وتحديدًا في القطاع السياحي والعقاري الذي يستقطب الكثير من المسشتثمرين الخليجيين.

وأوضح الدليمي، أن الأوضاع غير مستقرة في البورصات الخليجية والعربية أيضًا، بسبب التداعيات التي حدثت في تركيا، وأن الجميع في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية والسياسية في تركيا، قائلاً: “هناك حالة من الترقب في أوساط المستثمرين”.