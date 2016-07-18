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تأجيل محاكمة بديع و 92 آخرين لـ25 أغسطس المقبل

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تأجيل محاكمة بديع و 92 آخرين لـ25 أغسطس المقبل تأجيل محاكمة بديع و 92 آخرين لـ25 أغسطس المقبل

بديع

كتب – مراسل «ONA»

قررت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و92 آخرين، في قضية «أحداث بني سويف»، لجلسة 25 أغسطس المقبل، لاستكمال المرافعات.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، وعضوية المستشارين عماد سامي علي، ووائل أحمد عبدالله، وبحضور أحمد عاصم رئيس النيابة، وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.

وكان المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف، أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، وعبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق، إلى الجنايات، لاتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.

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