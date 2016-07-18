أخبار عاجلة

المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

شفاه جريئة وبراقة مع جديد ماك

Google+ Print

الإثنين 18-07-2016 15:00

ألوان مخملية فاقعة أم لمعان رقيق؟ تحولي من خلال المجموعة الجديد مع 19 لون من Retro Matte Liquid Lipcolour و Huggable Lipcolour لشفاه جريئة وبراقة! مع ظلال ولاينرز متباينة ابتداءً من الرقيقة إلى الجريئة. التغيير ملكك...

Huggable Lipcolour
Cantonese Carnation وردي دافئ
Origami Orange برتقالي كريمي
Seoul-Ful وردي كريمي فاتح
Good Luck Mochi وردي زهري متوسط
Bonsai Bloom وردي رائع
Flaming Lips أحمر كريمي غامق
Touché كريمي بيج خفيف
Glamorized creamy, وردي حيوي
Rich Marrón كريمي متوسط
Commotion كريمي خوخي غامق

Eye Shadow
Honesty برونزي (lustre)
Brule بيج كريمي ناعم (satin)
Woodwinked ذهبي عتيق دافئ (veluxe pearl)
White Frost أبيض مشرق مع بريق ثلجي (frost)
Knight Divine أسود مع لؤلؤ فضي (veluxe pearl)
Contrast أزرق أرجواني مع لؤلؤ أزرق

Retro Matte Liquid Lipcolour
Back In Vogue طبيعي دراقي
Red Jade أحمر كريمي مشرق
Bengal Tiger برتقالي فاقع
Mango Mango مرجاني دراقي ناعم
Fuchsia Flicker وردي قوي مركز
Slipper Orchid خوخي مشرق
Lady-Be-Good طبيعي متوسط دافئ
Fashion Legacy أحمر ناري مركز
Oh, Lady خمري غامق

Technakohl Liner
Bare Asset بيج متوسط

Haute & Naughty Lash
Haute & Naughty Black أسود

Rebeleyes Gel
LinerTop/Bottom أسود سموكي غني

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي