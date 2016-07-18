شفاه جريئة وبراقة مع جديد ماك
الإثنين 18-07-2016 15:00
ألوان مخملية فاقعة أم لمعان رقيق؟ تحولي من خلال المجموعة الجديد مع 19 لون من Retro Matte Liquid Lipcolour و Huggable Lipcolour لشفاه جريئة وبراقة! مع ظلال ولاينرز متباينة ابتداءً من الرقيقة إلى الجريئة. التغيير ملكك...
Huggable Lipcolour
Cantonese Carnation وردي دافئ
Origami Orange برتقالي كريمي
Seoul-Ful وردي كريمي فاتح
Good Luck Mochi وردي زهري متوسط
Bonsai Bloom وردي رائع
Flaming Lips أحمر كريمي غامق
Touché كريمي بيج خفيف
Glamorized creamy, وردي حيوي
Rich Marrón كريمي متوسط
Commotion كريمي خوخي غامق
Eye Shadow
Honesty برونزي (lustre)
Brule بيج كريمي ناعم (satin)
Woodwinked ذهبي عتيق دافئ (veluxe pearl)
White Frost أبيض مشرق مع بريق ثلجي (frost)
Knight Divine أسود مع لؤلؤ فضي (veluxe pearl)
Contrast أزرق أرجواني مع لؤلؤ أزرق
Retro Matte Liquid Lipcolour
Back In Vogue طبيعي دراقي
Red Jade أحمر كريمي مشرق
Bengal Tiger برتقالي فاقع
Mango Mango مرجاني دراقي ناعم
Fuchsia Flicker وردي قوي مركز
Slipper Orchid خوخي مشرق
Lady-Be-Good طبيعي متوسط دافئ
Fashion Legacy أحمر ناري مركز
Oh, Lady خمري غامق
Technakohl Liner
Bare Asset بيج متوسط
Haute & Naughty Lash
Haute & Naughty Black أسود
Rebeleyes Gel
LinerTop/Bottom أسود سموكي غني