خلطة Preity Zinta الهندية للتخلص من التجاعيد

تتميز Preity Zinta بجمال وتألق بشرتها باستمرار، نتيجة تمسّكها بالعادات الهندية القديمة للعناية ببشرتها. وتُصرّح Zinta بأنّ أحد الأسرار وراء تألق الهنود يرجع إلى الكركم؛ فالكركم يدخل في الكثير من الأطعمة الخاصّة بهم، كما أنهم يستخدمونه في العناية ببشرتهم، لأنه من التوابل الغنية بمضادات الأكسدة القوية التي تحمي البشرة من التجاعيد المبكرة.

إليك "سيدتي" بعضًا من أقنعة الكركم التي تستخدمها النجمة Preity Zinta لنضارة بشرتها:

•قناع الكركم وزيت الجوجوبا:

1.قومي بمزج ملعقة من الكركم وملعقة من زيت الجوجوبا أو أحد الزيوت الطبيعية المفضّلة لديك.

2.ضعيها على بشرتك، واتركيها لمدة نصف ساعة.

3.اشطفي بشرتك بالماء الدافئ؛ فمضادات الأكسدة الموجودة بالكركم مع خصائص الترطيب الموجودة بالزيوت تعمل على تجديد وترطيب بشرتك.

•قناع الكركم والعسل:

1.امزجي ملعقةً من الكركم + ملعقةً من العسل الخام+ ملعقةً من القرفة.

2.ضعي القناع على بشرتك، واتركيه لمدة عشر دقائق.

3.اشطفي بشرتك جيدًا بالماء الفاتر.

4.لكن عليك أولًا تجربة المزيج على منطقة صغيرة من بشرتك لمعرفة إن كان لديك حساسية من هذه الموادّ أم لا؛ فهذا القناع يعمل على تحفيز تدفق الدم إلى بشرتك، بالإضافة إلى الترطيب الفعّال.

•قناع الكركم والزبادي:

1.قومي بمزج ملعقة من الزبادي + ملعقة من الكركم+ 3 قطرات من الليمون.

2.ضعي المكونات على بشرتك لعشرين دقيقةً، ثمّ اشطفي بشرتك بالماء الفاتر؛ فهذا القناع يساعد على تبيض البشرة والتخلّص من البقع الداكنة.