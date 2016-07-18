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أجدد مكياج سموكي لتكبير العين بالفيديو

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الإثنين 18-07-2016 17:50

تنوّعت تقنيات تكبير العين بالمكياج، واختلفت طرق تطبيقها. إليك في هذا الفيديو الخاصّ، الذي صوّره فريق عمل "سيدتي نت" مع خبيرة التجميل جوزيان حجّار، من صالون بسام فتوح، أجدد مكياج سموكي لتكبير العين.

1.استخدمي الكحل البنيّ على الجفن العلويّ المتحرك
2.ربّتي بالفرشاة لمزج الكحل البني
3.استخدمي الظلال البنفسجي الداكن مع الغليتر الفضي
4.ضعي هذا الظلال بوساطة الفرشاة فوق الكحل البني
5.انتقلي إلى الظلال الأبيض اللامع، وضعيه تحت الزاوية الخارجية للحاجب
6.اسحبي العين بالظلال البرونزي، بعد تطبيقه مباشرة تحت الظلال الأبيض
7.ارسمي خطاً رفيعاً بالأيلاينر الأسود على الجفن العلوي
8.حدّدي خط الرموش السفليّ بالظلال الأسود
9.ضعي الكحل الأسود داخل الجفن السفلي
10.أضيفي الرموش المستعارة بعد تطبيق الماسكرا
11.حددي حواجبك بقلم الحواجب
النتيجة: عين كبيرة وجذابة

 

 

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سيدتي

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