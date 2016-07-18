مجلس النواب الليبى يعقد جلسة تشاورية لبحث التطورات السياسية وأزمة الكهرباء

عقد مجلس النواب الليبى جلسة تشاورية، صباح اليوم الاثنين، بمقره بمدينة طبرق جلسة تشاورية برئاسة رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح، نوقش خلال هذه الجلسة أخر المستجدات بالشأن السياسى وأهم القضايا المطروحة على الساحة السياسية فى ليبيا وما آلت إليه من تطورات بالإضافة إلى ضرورة حضور كامل أعضاء مجلس النواب الليبى بمقر المجلس فى جلسة مكتملة النصاب القانونى.

وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى، عبد الله بليحق فى بيان صحفى أن الجلسة ناقشت القضايا المتعلقة بتسيير الحياة اليومية للمواطن الليبى وإيجاد حلول سريعة للمشاكل التى تواجهه، خاصةً قضايا الكهرباء وتوفير السيولة النقدية بالمصارف الليبية وانخفاض سعر الدينار الليبى أمام العملات الأجنبية والاحتياجات الملحة للمستشفيات الليبية من أدوية ومستلزمات طبية.

ويطالب مجلس النواب الليبى حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج بالمثول أمام البرلمان وتقديم تشكيلته الوزارية حتى ينال الثقة من نواب الشعب الليبى، وتعتبر حكومة الوفاق الوطنى التى تتخذ من طرابلس العاصمة مقرا لها.

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