طعامك أنت وطفلك .. تعرفي على تفاصيله

عبر لجنة من أخصائيي الصحة ورعاية الأطفال في «ماذر آند بيبي» تساعدك «سيدتي وطفلك» للإجابة عن الكثير من التساؤلات، التي تبحثين عن حلول لها؛ قبل أن تلجئي إلى الطبيب.

استبدليها

سؤال: هل تناول الكثير من الفاكهة مضر لطفلي؟ سمعت أن الفاكهة تحتوي نسبة عالية من السكر؟

الفاكهة المجففة مصدر للطاقة والفيتامينات والمعادن، مما يقوي دفاعات طفلك، ولكنها تحتوي السكر الذي سيلتصق بأسنانه، مسبباً خرابها، ولكن الفاكهة أفضل من تناول «الكيك». لم لا تستبدلين بعضها بخضر حلوة الطعم، مثل: القرع أو الكوسا والبطاطا الحلوة؟ ونوعي انتقاءك للفاكهة؛ حتى يحصل الطفل على مغذيات متعددة.

لوري تيرنر أخصائية التغذية

أنيميا

سؤال: منذ ولادتي تم إبلاغي أن نسبة الحديد منخفضة في دمي، فماذا آكل أو أفعل لتعزيزه؟

هذا أمر وارد جداً بعد الولادة، أو إذا كنت تعانين من دورة شهرية طويلة، فقد تصابين بالأنيميا، فتشعرين بالتعب والخمول طوال اليوم، بالإضافة إلى انقطاع النفس، وتركك عرضة للالتهابات؛ فتناولي الأطعمة الغنية بالمعادن، كالدجاج، والحبوب الكاملة، والمشمش، واللحوم، ومكملاً غذائياً؛ يصفه طبيبك، وعند أخذ حبة الحديد؛ اشربي معها عصير البرتقال، أو فوار فيتامين C؛ فهذا يساعد الجسم على امتصاص أكبر قدر ممكن من الحديد.

زيتا ويست، أخصائية الخصوبة والحمل

لا تُكبري الأمر

سؤال: كانت طفلتي تأكل جيداً، ولكنها بدأت ترفض بعض الأطعمة فماذا أفعل؟

لا تكبري الأمر، يمر الكثير من الأطفال من عمر 18 شهراً وحتى 3 سنوات، بفترة متقلبة فيما يخص الطعام، إن طفلتك تختبر الحدود؛ لتعرف مدى سيطرتها على الوجبات، ومن المرجح أنها سترجع لتناول الأطعمة التي اعتادت تناولها، من المهم التنويع بين الوجبات الصحية، من بروتين وكربوهيدرات وخضار. إن رفضت تناول وجبة؛ وضحي لها أنها لن تحصل على حلوى أو وجبة خفيفة، وكوني حازمة.

لوري تيرنر أخصائية التغذية