تقرير في الجول – على طريقة عمرو طارق.. لاعبون فسخوا عقودهم بعد أيام من توقيعها

لم يكن عمرو طارق المدافع الذي رحل عن الإسماعيلي بعد 33 يوما من التعاقد مع الدراويش أول اللاعبين الذين فسخوا تعاقدهم مع أنديتهم الجديدة بعد أيام من توقيع العقود.

لاعبون غير طارق فسخوا عقودهم بعد أسابيع من توقيعها سواء كان لرغبة منهم في فرصة أخرى مع فريق آخر أو بسبب خطأ ارتكبوه.

ويرصد لكم FilGoal.com عددا من اللاعبين الذين فسخوا عقودهم بعد أيام من توقيعها.

محليا

عمرو زكي

يتصدر القائمة، في يناير 2014 انضم مهاجم الزمالك السابق إلى نادي الرجاء البيضاوي المغربي بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم، لكن بعد ما يقرب من 57 يوما فسخ الفريق عقد لاعبه بالتراضي، وذلك لأنه خضع لعملية جراحية دون إخبار نادي الرجاء بها.

مرة أخرى وبعد عام مع نادي المقاولون، انضم في يناير 2015 لذئاب الجبل بعقد يمتد لموسم ونصف، وفي نهاية الشهر قرر النادي فسخ عقد اللاعب بالتراضي.

إبراهيم سعيد

انضم إبراهيم سعيد لأهلي طرابلس في شهر سبتمبر 2009 بعقد يمتد لموسم قابل للتجديد، وفسخ النادي العقد بعد 3 أشهر.

يوم 10 يونيو 2010 أعلن الاتحاد السكندري عن ضم إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق بعقد يمتد لموسم وحيد. بعد 3 أشهر فقط فسخ اللاعب عقده مع الاتحاد بالتراضي بسبب مشاكله مع مدرب الفريق في ذلك الوقت كارلوس كابرال.

مرة أخرى انضم إبراهيم سعيد لنادي ألعاب دمنهور بعقد يمتد لستة أشهر في 15 نوفمبر عام 2014، ويوم 30 من نفس الشهر فسخ اللاعب عقده مع ناديه بالتراضي.

جمال حمزة

ضم الأهلي جمال حمزة من الجونة بعقد يمتد لثلاثة مواسم، وأثناء الجولة التحضيرية في يوليو 2010 وقبل أن يخوض أي مباراة رسمية، فسخ عقده بالتراضي مع فريقه.

كذلك مع نادي الصناعة العراقي الذي ضم جمال في 17 فبراير عام 2013، ثم قرر إنهاء عقده بالتراضي في 28 مارس من نفس العام.

أحمد بلال

انتقل إلى نادي الوحدات الأردني في 9 يناير عام 2013 حتى نهاية الموسم، ولكنه لم يستمر حتى انتهاء الشهر، ففي يوم 27 من نفس الشهر فسخ النادي عقده مع اللاعب.

عماد متعب

انضم إلى نادي ستاندر ليج البلجيكي بعقد يمتد لموسمين في شهر يوليو 2010 ولم يدم ذلك سوى شهرا بعد أن قرر اللاعب فسخ عقده مع ناديه ويعود للأهلي مرة أخرى.

محمد إبراهيم

انضم لاعب الزمالك إلى ماريتيمو البرتغالي بعقد يمتد لخمسة مواسم في سبتمبر 2014، وفي شهر نوفمبر من نفس العام فسخ اللاعب عقده مع فريقه، وعاد إلى الزمالك.

أوروبيا

إيمانويل إيبوي

لاعب أرسنال السابق انضم إلى سندرلاند بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق جالاتاسراي، ليوقع في مارس 2016 على عقد قصير الأمد مع القطط السوداء، وفسخ النادي العقد بعد 20 يوما بعد إيقاف اللاعب لمدة عام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لأنهم لم يدفع لوكيله مستحقاته.

سفير تايدر

في أغسطس 2014 انضم تايدر إلى ساوثامبتون على سبيل الإعارة قادما من إنتر ميلان، وبعد 3 أسابيع فقط فسخ النادي الإنجليزي الإعارة وأعاد اللاعب لفريقه الإيطالي.

سيرجي جوارديولا

انضم إلى برشلونة ب في 28 ديسمبر 2015 بعقد يمتد لموسم ونصف، وبعد ساعات تم فسخ عقده نظرا لاكتشاف الفريق أنه يشجع ريال مدريد وكان يهاجم النادي الكتالوني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".